(Di martedì 31 gennaio 2023) Scoppia ila poche ore dsfida con il Torino per i quarti di finale di Coppa Italia (, ore 18,). Illo vorrebbe a tutti i costi. Il giocatore pare assai interessato. E, che lo ritiene "turbato" non lo ha inserito tra iti L'articolo proviene da Firenze Post.

Il tecnico Italiano ha vissuto la vigilia con ilAmrabat, cercato dal Barcellona ma blindato dalla ...Non è unse nelle scorse ore proprio i blaugrana hanno fatto un tentativo andato a vuoto con laper il prestito di Amrabat. Calciomercato Inter e Juve, il Barcellona fissa il prezzo ...

TMW - Fiorentina, non è chiuso il caso Amrabat: il Barça chiede una deroga a LaLiga per rilanciare TUTTO mercato WEB

Fiorentina: caso Amrabat alla vigila del Toro (mercoledì, ore 18, Italia1). Lo vuole il Barcellona. Italiano non lo convoca. Formazioni Firenze Post

Fiorentina-Torino, i convocati di Italiano: non c’è Sofyan Amrabat. La prima di Brekalo Fiorentina.it

Calciomercato LIVE, ultimissime news: Verdi alla Salernitana, Sabiri ... Fanpage.it

Lo strano caso della Fiorentina assomiglia a quello del dottor Jekill e mister Hyde Il Foglio

19:30 - Come raccolto da FirenzeViola.it, la Fiorentina ha concluso con il Modena l'operazione per mandare in prestito secco Gabriele Ferrarini, fino a giugno. 19:10 - Con ...Fiorentina verso il Torino: "Battaglia da fare con i nostri tifosi. Brekalo ci aiuterà" Il tecnico Italiano ha vissuto la vigilia con il caso Amrabat, cercato dal Barcellona ma blindato dalla ...