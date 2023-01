Fiorentina | Amrabat non è convocato per il Torino!

Lo stop alle trattative è fissato per le 20. Le società e le trattative sul ...Un messaggio criptico, a poche ore dall'offerta del Barcellona. 'Inseguilo adesso. Il futuro non è promesso a nessuno', ha scritto su Instagram il centrocampista dellaSofyan, finito nel mirino del club blaugrana che, secondo i media spagnoli, avrebbe offerto in questo ultimo giorno di mercato 4 milioni di euro per il prestito oneroso più diritto ...

18:10 - Sofyan Amrabat non è stato convocato dalla Fiorentina per la gara di domani contro il Torino: secondo quanto appreso dalla nostra redazione, la società ha ritenuto opportuno di prendere tale ...Si erano infatti spente le voci che lo volevano lontano da Firenze, molto insistenti invece nella prima parte del calciomercato, ora più vive ed accese che mai. Ambrabat Fiorentina Barcellona. Il Barc ...