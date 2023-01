FIFA 23 Scambi Stelle del Futuro – Future Stars Swaps

Leggi su imiglioridififa

(Di martedì 31 gennaio 2023) In arrivo su23 un nuovo programma “” () che permetterà di ottenere premi fra i quali carte speciali (incluse alcune icon), pacchetti e player pick completando una serie di SBC ed obiettivi a tema: venerdì 3 febbraio, al termine dell’evento dedicato ai TOTY, inzierà infatti quello dei, ledele per l’occasione EA Sports, già a partire da lunedì 30 gennaio, darà il via anche ai! Ogni obiettivo (o SBC) completato permetterà di conquistare delle particolari card gettone (token) come quella sotto illustrata Queste card potranno poi essere utilizzate in specifiche sfide creazione rosa consentendo in questo modo di riscattare uno o più dei premi ...