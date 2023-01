Fifa 23 Obiettivo FESTA PRIMO PROPRIETARIO

Leggi su imiglioridififa

(Di martedì 31 gennaio 2023) Scopriamo insieme come completare l’(31 gennaio) Numero di sfide da completare:4 Scadenza: 7 febbraio Premio finale: 100XP + 1 PACK 10 giocatori 82+ non scambiabile + 1x Gettone scambi Stelle del Futuro Sho-Silva Non scambiab. Vincine 1Vinci una partita in Amichevoli FUT Live: Undici locale.1x PACK DUE GIOCATORI RARI 81+ Non scambiab.1x Gettone scambi Stelle del Futuro Gaffney Non scambiab.1x 100 XP Vincine 3Vinci 3 partite in Amichevoli FUT Live: Undici locale.1x PACK DUE GIOCATORI 83+ Non scambiab.1x 100 XP Vincine 7Vinci 7 partite in Amichevoli FUT Live: Undici locale.1x PACK DUE GIOCATORE 83+ Non scambiab.1x 100 XP Giocane 7Gioca 7 partite in Amichevoli FUT Live: Undici ...