Festival di Sanremo | quanto guadagnerà Paola Egonu come co-conduttrice? Il cachet per la serata

Leggi su oasport

(Di martedì 31 gennaio 2023)indosserà i panni della co-aldi2023. La pallavolista salirà sul palco del Teatro Ariston in occasione della terzadella celeberrima kermesse canora, ovvero nella giornata di giovedì 9 febbraio (a partire dalle ore 20.30, in diretta tv su Rai 1). La veneta affiancherà il conduttore Amadeus, presentando i vari artisti in gara e gli ospiti che si susseguiranno nel corso della manifestazione. La 24enne potrebbe avere anche un po’ di spazio personale per una sua performance, ma naturalmente lo scopriremo durante l’evento. Sarà una piccola maratona per, che il giorno prima (mercoledì 8 febbraio) sarà impegnata in Champions League: il suo VakifBank Istanbul giocherà in casa contro Novara, tra ...