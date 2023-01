Fernanda Wittgens | chi era | età | Pinacoteca di Brera | la sua storia nel film Rai

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di martedì 31 gennaio 2023)(Milano, 3 aprile 1903 – Milano, 12 luglio 1957) è stata una critica d’arte, storica dell’arte, museologa e docente italiana. Fu la prima donna direttrice delladi, oltre che la prima donna in Italia a ricoprire il ruolo direttorio di un importante museo o galleria. Dal 2014 è una Giusta tra le Nazioni. Chi era la professoressa? Nasce a Milano da Margherita Righini e Adolfo, un professore di lettere al Regio Liceo Ginnasio Giuseppe Parini nonché traduttore di origine svizzera, che di domenica porta i sette figli a visitare musei, instillando in loro l’amore per l’arte. Il padre viene però a mancare nel luglio 1910. Nell’ottobre 1925 si laurea in Lettere presso l’Accademia scientifico-letteraria di Milano, ...