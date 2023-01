Fernanda | Storia di un' eroina del ' 900 | tra resistenza e impegno civile

(Di martedì 31 gennaio 2023) Salvò opere d'arte e uomini e donne dalla follia della guerra.Wittgens, la prima direttrice della Pinacoteca di Brera, è al centro del film tv, in onda su Rai 1 il 31 gennaio. Ne abbiamo parlato con il regista Maurizio Zaccaro e la protagonista Matilde Gioli. "L'arte è l'unica possibilità di salvezza che abbiamo".Wittgens, prima direttrice della Pinacoteca di Brera, ne era così convinta che alla fine della guerra tra sacchi di sabbia e imbracature di fortuna riuscì a salvare non solo tutti i capolavori della Pinacoteca, ma anche centinaia di ebrei altrimenti destinati ai campi di concentramento dopo la promulgazione delle leggi razziali. Oggi la Rai riporta in vita il suo fervore, la passione per l'arte, il coraggio e il suo contributo al cammino verso l'emancipazione femminile con il ...

Lavera diWittgens, interpretata nel film Raida Matilde Gili. Chi era questa donna e perché è ...va in onda stasera su Rai 1 alle 21:25 e in live streaming su Raiplay . Il film per la tv racconta lavera diWittgen, prima direttrice della Pinacoteca di Brera e tra le prime donne in Europa a ricoprire un ruolo così prestigioso.Wittgens da bambina trascorreva le domeniche ...

La vera storia di Fernanda Wittgens Focus

Fernanda Wittgens: la storia vera che ha ispirato il film, stasera in tv Today.it

Chi era Fernanda Wittgens, la vera storia che ha ispirato la fiction Rai Trend-online.com

Fernanda: trama e cast di un film che racconta la storia di un’eroina del Novecento Style - Moda Uomo del Corriere della Sera

Fernanda, stasera in tv su Rai 1 Matilde Gioli interpreta un'eroina del '900: la storia vera che ha ispirato i ilmessaggero.it

Matilde Gioli è la protagonista del film tv di Maurizio Zaccaro “Fernanda”, in onda questa sera in prima tv alle 21.25 su Rai1. La pellicola è un ritratto di Fernanda Wittgens, la prima direttrice del ...31 gennaio 2023 - Stasera in tv in prima serata su Rai 1 andrà in onda “Fernanda Wittgens”, la storia della prima donna direttrice della Pinacoteca di Brera. Scopriamo chi era Fernanda e il libro a le ...