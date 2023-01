Fernanda | la storia vera che ha ispirato la fiction Rai con Matilde Gioli

Leggi su cinemaserietv

(Di martedì 31 gennaio 2023), è ispirata alladiWittgens, la prima direttrice della Pinacoteca di Brera. Lacon, in onda stasera 31 gennaio su Rai 1 in prima serata, racconta la vita della prima donna ad aver ricoperto un ruolo così importante in un’istituzione museale o in una galleria.Wittgens nata a Milano, il 3 aprile 1903, è stata una critica d’arte, storica dell’arte, museologa e docente italiana. Fu la prima donna direttrice della Pinacoteca di Brera. Dal 2014, è una Giusta tra le Nazioni. Nell’ottobre 1925,Wittgens si laureò in Lettere presso l’Accademia scientifico-letteraria di Milano.Tre anni dopo, venne presentata a Ettore Modigliani, direttore della Pinacoteca di Brera e ...