Va in onda stasera21.25 su Rai 1, film tv diretto da Maurizio Zaccaro con protagonista Matilde Gioli , dedicato a una delle straordinarie donne italiane del secolo scorso, la cui vita e le cui opere ..." , questa sera21.25 su Rai 1 il film sulla prima direttrice della Pinacoteca di Brera. Ecco la trama.Wittgens, prima direttrice della Pinacoteca di Brera e tra le prime donne ...

“Fernanda”, alle 21.25 su Rai 1: ecco la trama del film in prima tv Globalist.it

La vera storia di Fernanda Wittgens Focus

Fernanda Wittgens: la storia vera che ha ispirato il film, stasera in tv Today.it

Inter-Atalanta, Fernanda Wittgens o X-Men 2 La tv del 31 gennaio BergamoNews.it

Stasera in TV: Film da vedere Martedì 31 Gennaio, in prima e ... ComingSoon.it

Racconta la storia di una misconosciuta eroina del Novecento il film tv di Maurizio Zaccaro, Fernanda, in onda stasera 31 gennaio alle 21.25 su Rai 1. Protagonista è Matilde Gioli.Matilde Gioli, ormai conosciuta al grande pubblico grazie alla fiction Doc-Nelle tue mani, diventa protagonista per la prima volta di un film-tv destinato proprio a Raiuno. Fernanda (in onda martedì 3 ...