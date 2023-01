Fedez chiede a suo figlio Leone qual è il suo rapper preferito | la risposta fa male VIDEO

, a margine della Storia, ha scritto: 'Questa ha fatto male' . Deve esserci rimasto male non solo perché il figlio non lo ha indicato come il suo rapper preferito, ma anche perché tra lui e Gue ...spiazzato da suo figlio Leone nelle Instagram stories . Il rapper da qualche giorno si diverte a fare delle domande al figlio maggiore, utilizzando un filtro che alla fine mette i titoli di coda ...

Fedez chiede a Leone: «Qual è il tuo rapper preferito». La risposta del figlio lo lascia senza parole ilmattino.it

Fedez chiede a Leone qual è il suo rapper preferito: la spiazzante risposta TPI

Fedez, Leone senza peli sulla lingua: «Secondo te, tuo padre è un po' pirla», la risposta è epica leggo.it

Fedez perde la causa contro Codacons, l'associazione minaccia la denuncia e chiede l'esclusione da Sanremo Virgilio Notizie

Fedez perde la battaglia legale sulla "truffa Covid". Il Codacons: "Va escluso da Sanremo" IL GIORNO

We and our partners store and/or access information on a device, such as cookies and process personal data, such as unique identifiers and standard information sent by a device for personalised ads an ...Fedez spiazzato da suo figlio Leone nelle Instagram stories. Il rapper da qualche giorno si diverte a fare delle domande al figlio maggiore, utilizzando un filtro che alla fine mette i titoli di coda.