Federica Pellegrini | Finalmente la lieta notizia dopo soli 4 mesi dal matrimonio | fan in estasi

Leggi su howtodofor

(Di martedì 31 gennaio 2023)ha sposato Matteo Giunta lo scorso 27 agosto coronando il suo sogno di sposare l’amore della sua vita. Ma adesso per loro c’è unaa pochidal Sì. Ecco di cosa si tratta.è una delle atlete più amate dagli italiani, un vero orgoglio nazionale per essere tra le nuotatrici più forti del nuoto italiano. Abbiamo spesso sentito parlare diPelligrini e del suo lavoro, ma in particolare i portali di gossip si sono occupati molto della sua vita privata, come tutti sanno una delle sue storie più importanti è stata quella con il nuotatore Filippo Magnini.Magnini c’è stato Luca Marin. Un amore nato spontaneamente accompagnato dai flutti in piscina durante ...