Farina di grillo | quali sono gli effetti sul nostro corpo

Leggi su tvzap

(Di martedì 31 gennaio 2023) È da giorni che si discute sul via libera dell’Unione europea alla produzione di alimenti condi insetti. Il primo ok da Bruxelles è arrivato a partire dallo scorso 24 gennaio per laparzialmente sgrassata di Acheta domesticus, conosciuto più comunemente comedomestico. Si tratta di un prodotto alimentare ricavato proprio dalla macinazione delle larve deldelle risaie. È un cibo, secondo gli esperti, ricco di proteine e nutrienti, che nel tempo potrebbe diventare una valida alternativa sostenibile e a basso impatto ambientale rispetto ad altre fonti proteiche, come la carne. Mai cibi condiche potremo acquistare? Che tipo diha ladi ...