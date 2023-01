Falsi vaccini per il Green Pass | la dottoressa vuota il sacco con i pm | ' Ha parlato per due ore e mezza'

VICENZA. Ha parlato per due ore e mezzo ieri la dottoressa vicentina Daniela Grillone Tecioiu, nel corso dell'incidente probatorio che si è svolto nel Tribunale di Vicenza e relativo allo scandalo ...per il Green Pass : la dottoressa vicentina Daniela Grillone Tecioiu , nel corso dell'incidente probatorio che si è svolto ieri al Tribunale di Vicenza, ha parlato per due ore e mezza ...

Falsi vaccini, la confessione della dottoressa inguaia Madame e Giorgi Il Giornale Di Vicenza

Falsi vaccini per avere il green pass: la dottoressa risponde al magistrato. Dichiarazioni sulla tennista Gior ilgazzettino.it

Falsi vaccini: la dottoressa conferma il coinvolgimento della tennista Camila Giorgi e della cantante Madame La Stampa

Caso falsi vaccini, la dottoresa: Madame mai vista prima, Giorgi paziente con tutta la famiglia Fanpage.it

Falsi vaccini a Madame e Camila Giorgi per avere il green pass: la dottoressa conferma Today.it

Intorno al vaccino antinfluenzale aleggiano, ancora oggi, diversi pregiudizi e falsi miti, spesso generati da fonti[...] Intorno al vaccino antinfluenzale aleggiano, ancora oggi, diversi pregiudizi e ...VICENZA - Falsi vaccini per ottenere il Green pass, la dottoressa vicentina Daniela Grillone Tecioiu ha parlato con il magistrato, rispondendo anche alle domande poste sulle due principali indagate:..