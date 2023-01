Falsi vaccini a Madame e Camila Giorgi per avere il green pass | la dottoressa conferma

Quando la dottoressa Daniela Grillone Tecioiu, il perno su cui ruota l' inchiesta sulle presunte false vaccinazioni aperta dalla procura tra fine 2021 e l'inizio dell'anno scorso, esce dall'aula D, al ...Daniela Grillone Tecioiu , la dottoressa deiGreen pass , è comparsa ieri in tribunale per l'... "Confermo che nessuno deidella famiglia Giorgi è stato effettivamente somministrato", ha ...

VICENZA - Falsi vaccini per ottenere il Green pass, la dottoressa vicentina Daniela Grillone Tecioiu ha parlato con il magistrato, rispondendo anche alle domande poste sulle due principali indagate: ...La dottoressa Grillone viene ascoltata ancora per l’incidente probatorio e conferma tutto quanto aveva già raccontato in passato: ...