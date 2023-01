Falsi vaccini a Camila Giorgi e Madame | la dottoressa conferma il caso dei Green pass fasulli

(Di martedì 31 gennaio 2023) Ha parlato per due ore e mezzo ieri lavicentina Daniela Grillone Tecioiu, nel corso dell'incidente probatorio che si è svolto nel Tribunale di Vicenza e relativo allo scandalo false ...

'Confermo che nessuno deidella famiglia Giorgi è stato effettivamente somministrato', ha detto in tribunale Grillone. Ribadendo di non aver ricevuto alcun compenso.per il Green Pass, la dottoressa vuota il sacco con i pm: 'Ha parlato per due ore e mezza' I due condannati legati a ultrà Juve e Forza Nuova Il gup, al termine di un processo con rito ...

La dottoressa Vicenza Daniela Grillone ha risposto alle domande del pm, confermando le sue dichiarazioni sulle due principali indagate per falso ideologico ...