False vaccinazioni Madame e Giorgi | ecco le ammissioni della dottoressa

Leggi su 361magazine

(Di martedì 31 gennaio 2023) che è stata sentita nell’incidete probatorio È durato due ore e mezza l’incidente probatorio in cui laDaniela Grillone Tecioiu ha raccontato la sua versione dei fatti in merito alleper ottenere il green pass. Secondo quanto riportato dagli organi di stampa, laha risposto alle domande del pm chiarendo diversi aspetti dell’inchiesta, confermando anche le sue dichiarazioni su due delle principali indagate, la tennista marchigiana Camilae la cantante vicentina Francesca Calearo, in arte. Leggi anche: Sanremo 2023, la decisione di Amadeus sual Festival La, secondo quanto riportato da Open, avrebbe detto: «Camila? Era mia paziente. Insieme al padre Sergio, ...