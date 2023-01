F1 | Haas presenta la nuova monoposto 2023

Leggi su metropolitanmagazine

(Di martedì 31 gennaio 2023) Via i veli dalla. Il team americano ha svelato la livrea della macchina che parteciperà al prossimo Mondiale di Formula 1 che scatterà il 5 marzo in Bahrain. La vettura è la VF-23 ed è affidata alla rinnovata coppia di piloti formata da Kevin Magnussen e Nico Hulkenberg. Il tedesco, nelle ultime due stagioni terza guida in Aston Martin, ha preso il posto di Mick Schumacher. Quella mostrata attraverso i social network è, come detto, la sola livrea della, mentre per la vera VF-23 sarà necessario attendere metà mese, l’11 febbraio, qundo ci sarà il filming day a Silverstone. “L’obiettivo per la stagioneè quello di ottenere risultati più costanti rispetto all’anno scorso e con Kevin Magnussen e Nico Hülkenberg credo proprio che abbiamo una coppia di piloti esperti più che in grado di portare a ...