F1 | Christian Horner | “Le penalità del budget cap sta limitando lo sviluppo della nuova vettura”

(Di martedì 31 gennaio 2023) “La penalizzazione che ci è stata inflitta si sta facendo sentire in fase didel progetto”.fa il puntosituazione in casa Red Bull, spiegando come la squadra di Milton Keynes stia pagando dazio dopo la sanzione comminata dalla FIA per lo sforamento delcapstagione 2021. Il problema maggiore, come spiega il team principal di origine inglese, non sono certo i 7 milioni di multa, quanto la drastica riduzione di tempo per lavorare sull’aerodinamica. “Abbiamo già scontato il 25%e ci siamo accorti che sta avendo un notevole impatto sullomacchina del ...

Per quanto concerne l'impatto di quella sportiva, le ore in meno in galleria del vento, il team principal della Red Bullha sottolineato che questa decisione - definita dallo stesso ...ROMA - Toto Wolff ha parlato del collega, team principal della Red Bull in e rivale al titolo nelle passate stagioni. Il dirigente austriaco della Mercedes ha fatto capire che la rivalità con la scuderia di Milton Keynes, ...

