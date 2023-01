Ex allievo Amici 21 vince il disco d’oro | ecco chi è

Leggi su tutto.tv

(Di martedì 31 gennaio 2023) Nel corso delle ultime ore, un exdi21 di Maria De Filippi ha conquistato un ambito riconoscimento: il. Un annuncio fatto tramite i canali social del cantante che ha rivelato a tutti di aver conquistato il. Grande soddisfazione dunque per il cantante, che adesso si sta concentrando a pieno sui prossimi progetti.di chi parliamo. Alex Wyse conquista ilI mesi che hanno posticipato la fine dell’esperienza di Alex Wise ad21, sono stati ricchi di soddisfazioni. Difatti, il giovane talento ha potuto dare il via alla sua carriera, pubblicando il primo album Non Siamo Soli, che ha scalato le classifiche, ottenendo un successo incredibile. Ma non solo, in quanto ...