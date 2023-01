Everton | Dyche si presenta | «Un onore essere qui Vogliamo rimettere in carreggiata il club»

Leggi su calcionews24

(Di martedì 31 gennaio 2023) Sean, allenatore dell’, si èto in conferenza stampa dopo l’esonero di Lampard Sean, allenatore dell’, si èto in conferenza stampa dopo l’esonero di Lampard. Le sue dichiarazioni: «È undiventare l’allenatore dell’. Io e il mio staff siamo pronti e desiderosi di aiutare ainquesto grande. Conosco i tifosi dell’e quanto sia prezioso ilper loro. Siamo pronti a lavorare per dar loro quello che vogliono. Tutto inizia con il sudore sulla maglia, lo sforzo e il ritorno ad alcuni dei principi di base di ciò che l’rapda ...