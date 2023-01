Europa spaccata sui piani per reagire ai sussidi Usa Olanda e Germania ferme sul no a un nuovo fondo sovrano

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 31 gennaio 2023) Rischia di naufragare ancora prima di salpare il piano di sostegno all’industria europea a cui lavora la Commissione Ue in risposta ai maxistanziati dagli Usa per le imprese “green”. Trovare un punto di equilibrio è oggettivamente complicato perché se da un lato alcuni paesi chiedono un semplice allentamento delle regole sugli aiuti di stato, dall’altro in molti temono che questo approccio permetterebbe ai paesi economicamente più solidi e più grandi di avvantaggiarsi rispetto agli altri. Da qui l’ipotesi di creare uneuropeo per compensare le diverse disponibilità. Il sito Politico dà conto di un documento informale diffuso dall’Italia in cui si evidenzia come il 77% degli aiuti di stato che hanno ottenuto il via libera di Bruxelles riguardi solo due paesi:e Francia. Il documento ...