Eurolega 2022 23 | Bologna ditrugge la Stella Rossa | alla Segafredo Arena 84-72

Leggi su sportface

(Di martedì 31 gennaio 2023) Termina 84-72 il match tra VirtusBelgrado, partita valida per la 22esima giornata di/2023 di basket. Vittoria importante per le Vu Nere, che così facendo, agganciano finalmente in classifica proprio i serbi. Il miglior marcatore dell’incontro è Luca Vildoza che, nonostante i suoi ben 20 punti non riesce a portare la vittoria in casa della. RIVIVI IL LIVE SU SPORTFACE La cronaca In avvio di partitainizia forte, con grande intensità e precisione a canestro. I padroni di casa iniziano a macinare punti, con uno scatenato Jaiteh, mentre Belgrado fatica tantissimo a concretizzare in zona offensiva. Verso metà quarto però gli ospiti si svegliano e iniziano a macinare ...