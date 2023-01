Etoile de Bessèges | ecco l’elenco completo dei partecipanti

Leggi su blogciclismo

(Di martedì 31 gennaio 2023) Il mese di febbraio si apre in Francia con la corsa a tappe dell’de, arrivata alla sua 53a edizione. Al via quest’anno parteciperà un totale di 20 formazioni, 8 delle quali appartenenti alla categoria World Tour, 8 ai Professional e 4 ai Continental. Di seguitoi nomi L'articolo proviene da Blog Ciclismo. Articoli correlati: Tour Down Under: percorso eSaudi Tour: percorso,, diretta tv e streaming