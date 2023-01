Étoile de Bessèges 2023 | il grande ciclismo torna in Europa | inizia il farewell tour di Pinot

(Di martedì 31 gennaio 2023) Ilinternazionale èto in. Nella scorsa settimana la Spagna è stata tra le grandi protagoniste delle corse di un giorno, ma ora arriva anche il momento di impegnare tutta la settimana. Da domani prenderà il via la nuova edizione dell’Etoile de Besseges, corsa da sempre fra quelle che inaugurano lacompetizione a due ruote nel vecchio continente. Un percorso che contribuisce perlopiù a scaldare gli animi dei partecipanti. Dopo due tappe che non dovrebbero discostarsi da una volata di gruppo o quasi, si cambia registro già nella terza, con partenza ed arrivo a Besseges, con quattro GPM e 3000 metri di dislivello; il giorno dopo l’arrivo in salita di Saint Christol Lez Ales-Mont Bouquet, con pendenza media superiore al 9%, ma a chiudere i conti sarà la cronometro di Ales, che si concluderà ...

Inizia nel migliore dei modi la stagione ciclistica per l'Italia nel circuito World Tour. Alberto Bettiol ha vinto il cronoprologo del Tour Down Under , corsa a tappe in Australia che si concluderà ...Non è certo una novità il successo ottenuto da Alberto Bettiol , ciclista ventinovenne originario di Castelfiorentino e nato a Poggibonsi, al cronoprologo d'apertura ad Adelaide, Australia, del Tour ...