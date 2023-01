Eros Ramazzotti e Michelle Hunziker cantano Più Bella Cosa

'Più bella cosa non c'è... più bella cosa di te', cantavaalla fine degli anni Novanta. Il brano, diventato la colonna sonora di tante storie d'amore, è una dedica all'allora fidanzata Michelle Hunziker . Oggi, a distanza di oltre 20 anni, il ...Ultimo sarà in duetto cone Marco Mengoni porterà con sé al Festival il Kingdom Choir per la cover di Let It Be dei Beatles. Ultimo ha invece scelto un medley di successo di ...

Michelle e Eros insieme per le vie di Milano cantano "Più bella cosa" e i fan li pregano di tornare insieme (VIDEO) Today.it

Eros Ramazzotti duetta con i passanti a Milano e Michelle Hunziker – VIDEO Radio Italia

Michelle Hunziker e Eros Ramazzotti insieme, il video per le strade di Milano: «Grazie di esistere...» leggo.it

Aurora Ramazzotti, per chi tiferà a Sanremo La risposta è facile, e spunta l'indizio social ilmattino.it

Il cantante e l’ex moglie per le vie di Milano, con Eros che intona “Più bella cosa”, dedicandola a Michelle Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti insieme, per le vie di Milano. E non è finita qui: il ...«Più bella cosa non c'è... più bella cosa di te», cantava Eros Ramazzotti alla fine degli anni Novanta. Il brano, diventato la colonna sonora di tante storie d'amore, è una dedica all'allora fidanzata ...