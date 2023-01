Equo compenso | il ddl firmato Meloni scontenta i professionisti “Vale per pochi E non sanziona i committenti ma i lavoratori”

(Di martedì 31 gennaio 2023) Non offre alcuna tutela agli 3,5 milioni diautonomi non iscritti agli ordini professionali. E mette anche gli altri, i “tutelati”, nella situazione paradossale di rischiare una sanzione se per necessità accettano una parcella inferiore a quella ritenuta equa. Il disegno di legge sull’, presentato durante la scorsa legislatura dall’attuale premier Giorgiae dal deputato della Lega Jacopo Morrone, è stato approvato la scorsa settimana dalla Camera all’unanimità, con 253 voti. Ma il testo, che ora passa al Senato,gran parte dei liberie autonomi che in teoria dovrebbe valorizzare. Il ddl prevede che i cosiddetti “contraenti forti” – ovvero pubblica amministrazione, banche, assicurazioni e imprese con più di 50 dipendenti o con un ...

Diritti, giovani e quote di genere nella professione. E l'quale tutela per i professionisti di vedersi riconosciuto un importo minimo per il lavoro svolto in talune attività, con la previsione di provvedimenti disciplinari applicati in caso di ..."Diritti, giovani e quote di genere nella professione. E l'quale tutela per i professionisti di vedersi riconosciuto un importo minimo per il lavoro svolto in talune attività, con la previsione di provvedimenti disciplinari applicati in caso di ...

Come funziona l'equo compenso per i giornali online: il Regolamento AGCOM Agenda Digitale

Equo compenso, il ddl firmato Meloni scontenta i professionisti. “Vale per pochi Il Fatto Quotidiano

Federazione Chimici e dei Fisici: “Bene primo passo verso equo compenso” Quotidiano Sanità

Equo compenso. Testo all'esame del Senato dopo via libera all'unanimità alla Camera Quotidiano Sanità

Equo compenso. ASSO: una legge che rischia di essere una trappola per i professionisti Ediltecnico.it - il quotidiano online per professionisti tecnici

“Diritti, giovani e quote di genere nella professione. E l’Equo Compenso quale tutela per i professionisti di vedersi riconosciuto un importo minimo ...senza che siano definiti" e che sia "inoltre possibile la prestazione professionale gratuita sotto forma di "donazione", questione che "si pone in contrasto con il principio dell'equo compenso", su ...