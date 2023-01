Endometriosi | in Italia ne soffre il 15% delle donne in età fertile

(Di martedì 31 gennaio 2023) MILANO (ITALPRESS) – L’è la presenza di endometrio, mucosa che normalmente riveste esclusivamente la cavità uterina, all’esterno dell’utero. Può colpire la donna già alla prima mestruazione e accompagnarla fino alla menopausa, in alcuni casi anche dopo. Secondo i dati del Ministero della Salute, inè affetto dail 10-15%in età riproduttiva. La patologia interessa circa il 30-50%infertili o che hanno difficoltà a concepire. Lecon diagnosi certa sono almeno 3 milioni. Il picco si verifica tra i 25 e i 35 anni e il percorso che porta alla diagnosi è spesso lungo e faticoso, il piùvolte vissuto con gravi ripercussioni psicologiche per la donna, che ...

Le mestruazioni sono uno degli avvenimenti fisiologici naturali e spontanei nella vita di una donna: possono comparire presto o tardi, ma arrivano a segnare l'inizio della vita fertile di una persona ...