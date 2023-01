(Di martedì 31 gennaio 2023)in. Questa mattina unto a Sequals, nella zona di Solimbergo, in provincia di Pordenone : nell'incidente è purtroppo morta una persona. Ad allertare il Nue 112 è ...

Ad allertare il Nue 112 è stato un testimone che ha visto roteare in maniera anomala uncivile, per poi scomparire dall'orizzonte. Sul posto stanno operando i soccorsi sanitari e i Vigili ......di neve vista sullo schermo è stata realizzata facendo cadere degli esplosivi da unin ... Infine, il corridoio in cuiJoseph Gordon - Levitt era un enorme set cilindrico e rotante da ...

Elicottero rotea su se stesso e precipita nel fiume: morto il pilota, tragedia in Friuli leggo.it

Il salvataggio dell’elicottero va storto: la vittima gira vorticosamente sospesa a mezz’aria Corriere TV

Elicottero caduto in Valtellina, indagine per omicidio colposo e ... Fanpage.it

Il giorno in cui gli UFO uccisero un eroe di guerra Query Online

Incendio a Milano, palazzo in fiamme in via Ripamonti: residenti ... corriereadriatico.it

Tragedia in Friuli. Questa mattina un elicottero è precipitato a Sequals, nella zona di Solimbergo, in provincia di Pordenone: nell'incidente è purtroppo morta ...PIEVE DI SOLIGO - Ennesimo incidente nel Trevigiano. Nel territorio di Pieve di Soligo un'auto, il cui conducente aveva perso il controllo, è andata fuori strada ...