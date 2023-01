Elena Arvigo torna al Teatro Argot dopo 12 anni con 4 | 48 Psychosis

Leggi su romadailynews

(Di martedì 31 gennaio 2023)2 5 febbraio 2023in 4:48di Sarah Kane traduzione: Barbara Nativi regia: Valentina Calvani scene, costumi e luci: Valentina Calvani ecostumi: Valentina Calvani eluci: Valentina Calvani emusiche originali: Susanna Stivali Foto: Pino Le Pera e Maria Luisa Celani Produzione: Compagniain collaborazione con Nidodiragno/CMC “Ricorda la luce e credi nella luce” Sarah Kane “Io credo che la gente possa cambiare, credo che sia possibile per noi, come specie, cambiare il nostro futuro. Ed è per questo che scrivo quello ne scrivo” “Mi diceva che il suo scrivere feroce aveva lo scopo di ...