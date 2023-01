eFootball offre ai fan l’opportunità definitiva di rappresentare la propria squadra del cuore

Leggi su gamerbrain

(Di martedì 31 gennaio 2023) Konami Digital Entertainment B.V. è entusiasta di annunciare l’imminente lancio di un esclusivo torneo dedicato ai fan italiani che costituirà un elemento cruciale dell’innovativa competizione eSports “CoppaItalia”. Il KONAMICI è una campagna in-game geolocalizzata per l’Italia il cui scopo ultimo sarà quello di selezionare sette fan che rappresenteranno ognuno dei sette club coinvolti nella competizione: AC Milan, AC Monza, AS Roma, Atalanta BC, FC Internazionale Milano, SS Lazio, SSC Napoli. Cos’è il KONAMICI?KONAMICI è il terzo e ultimo percorso della “CoppaItalia” per la creazione delle sette squadre che si contenderanno il titolo di campione. L’evento sarà aperto a tutti i fan italiani che avranno scaricatoe sarà diviso in due fasi, della durata di due settimane l’una. Per partecipare, i ...