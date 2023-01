Ecco perché invitano Zelensky Pregliasco svela cosa c' è dietro il Festival

Leggi su iltempo

(Di martedì 31 gennaio 2023)a Sanremo 2023. Il video che il presidente dell'Ucraina invierà durante la serata finale delfa discutere politici e uomini di spettacolo. L'ultimo in ordine di tempo è il virologo Fabrizioche rivela all'Adnkronos le reali motivazioni che sonola scelta della Rai di far parlare il presidente dell'Ucraina. «L'audience, lo share, è sicuramente l'elemento preponderante» del dibattito «virale» che ruota intorno alla decisione di trasmettere un messaggio di Volodymiraldi Sanremo. Fabrizio, virologo dell'Università Statale di Milano, in corsa alle elezioni regionali in Lombardia al fianco del candidato del centrosinistra Pierfrancesco Majorino, legge così la discussione sull'opportunità, o meno, di ospitare ...