Ecco perché è giusto rimborsare i prof fuori sede Scrive Ciccotti

(Di martedì 31 gennaio 2023) È innegabile che i docenti che si rechino a lavorare in una regione nella quale il costo della vita è superiore alla media nazionale, e debbano anche affrontare l’impegno economico dell’affitto, abbiano uno stipendio intaccato sensibilmente dalle spese extra. Quindi, non ci vedo niente di scandalistico, antisociale, antimarxista, antileninista, “classista”, nella proposta del ministro del Mim, Giuseppe Valditara. Consideriamo, inoltre, che il dipendenteregione, ogni tanto, dovrebbe raggiungere i propri cari, coniuge o figli, genitori anziani, e, di conseguenza, affronta spese aggiuntive. Ciò renderebbe giustizia sociale a tutti quegli insegnanti e Ata (ma anche i presidi e i Dsga:i giornali non li considerano mai?), emigrati della cultura, che “ci rimettono”. A favore la Anp (Associazione nazionale presidi): “È una proposta sensata”, ha ...