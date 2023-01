“Ecco i suoi amanti” Tradimento choc | sui volantini spuntano 15 uomini anche famosi

Leggi su caffeinamagazine

(Di martedì 31 gennaio 2023) “Glidella mia ex moglie” e una serie di foto di alcuniche, a detta del marito tradito, sarebbero stati glidella sua ex moglie. Questi ilasciati sulle auto e affissi sui muri di Palermo. La storia è stata ripresa dai quotidiani locali e in poco ha fatto il giro del web. Una vendetta in piena regola, con tanto delle date (sotto alle foto degli) in cui si sarebbero verificati i tradimenti. Nel volantino lasciato in giro per la città di Palermo, in particolare nella zona di via Sammartino,le foto di una donna e di un uomo, probabilmente i due ex coniugi. Come ha scritto il Giornale di Sicilia si tratta di vero e proprio “revenge urbano”, una vendetta in piena regola con tanti nomi e cognomi dei presunti. Leggi ...