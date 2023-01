' Ecco gli investimenti Lavori per dieci milioni' - Cronaca - lanazione it

(Di martedì 31 gennaio 2023) Il sindaco Giurlani illustra i progetti per i prossimi interventi del Comune. Ordinanza per il liceo Lorenzini: 'Garantiremo la sicurezza tutto ...

Peraggiornamenti dei dati delle Borsela sezione Mercati mentre per le notizie in tempo reale il rullo della sezione di Radiocor . Infine,la newsletter settimanale Market ...Il sindaco Giurlani illustra i progetti per i prossimi interventi del Comune. Ordinanza per il liceo Lorenzini: 'Garantiremo la sicurezza tutto ...

"Ecco gli investimenti Lavori per dieci milioni" LA NAZIONE

Rischio nucleare e guida dell'Oms, l'esperto: ecco gli errori da evitare QUOTIDIANO NAZIONALE

Lavori nelle scuole Ecco gli interventi varati dal Comune LA NAZIONE

Coppa Italia, Juve-Lazio a Maresca: ecco gli arbitri dei quarti Tuttosport

Restauro della Santissima a Gussago: ecco gli affreschi dei 12 apostoli Bresciaoggi

Putignano Ba - In occasione del periodo carnascialesco, il gruppo Arte Ingegno e Fantasia si ripropone con i suoi artisti ed apre al pubblico "LEGAMI D'ARTE", mostra collettiva internazionale di ...In uscita Portanova e Czyborra: per il centrocampista c’è l’ipotesi Bari, il secondo potrebbe accasarsi al Malaga ...