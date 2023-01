“È vero amore” | il giudice archivia inchiesta sulla relazione tra una studentessa e un professore

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 31 gennaio 2023) Trenta anni di differenza alla famiglia di lei erano sembrati davtroppi e così quando avevano scoperto latra la figlia e uni genitori della ragazza si erano rivolti alla magistratura. Ma la storia nata in un istituto superiore di Reggio Emilia tra la giovanissima (all’epoca minorenne) e il docente era “” e quindi l’come come riporta la Gazzetta di Reggio, è statata. L’uomo era accusato di violenza sessuale su minore. Per fare lucevicenda e sui suoi risvolti il magistrato incaricato delle indagini si era così rivolto ad una psicoterapeuta per capire se nellatrae allieva fosse rilevabile il plagio o un abuso d’autorità. La perizia ...