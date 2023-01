È morto Dino Peruzzi | fondò la pasticceria di via Pistoiese - Cronaca - lanazione it

Aveva 94 anni, la sua è stata una vita tra i dolci con passione e lavoro in quella che oggi è una realtà di eccellenza tramandata ai figli Massimo e Piero ...La corrispondenza (poco corrisposta) di amorosi sensi tra l'eurodeputatoGiarrusso e Il Pd sembrerebbe essersi fermata su un binario. Stefano Vaccari, deputato e responsabile ...

È morto Dino Peruzzi, fondò la pasticceria di via Pistoiese LA NAZIONE

E' morto Dino Amadori, la nota di cordoglio del sindaco Enzo Lattuca Comune di Cesena

È morto Dino Buso, una vita di servizio in commissione tributaria a Treviso La Tribuna di Treviso

Raccoglie mele, cade e si ferisce: Dino trovato morto dopo 2 giorni vicino alla chiesetta ilgazzettino.it

Sabaudia, Sabaudia piange il suo pittore: è morto Dino Catalano latinaoggi.eu

Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per “miglioramento dell'esperienza”, “misurazione” e “targeting e pubblicità” c ...ROMA – Questo matrimonio non s’ha da fare, né domani né mai. La corrispondenza (poco corrisposta) di amorosi sensi tra l’eurodeputato Dino Giarrusso e Il Pd sembrerebbe essersi fermata su un binario m ...