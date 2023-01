Due nuovi angiografi all’ospedale San Pio di Benevento

Leggi su anteprima24

(Di martedì 31 gennaio 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoAl via le procedure per la ristrutturazione delle saleche dell’UTIC afferente all’UOC Cardiologia UTIC con Emodinamica Interventistica dell’A.O.R.N. San Pio di. In un’ottica di continua crescita ed implementazione dell’offerta sanitaria ultraspecialistica, sono stati ordinati 2fissi marca Philips modello Azurion 7 di ultima generazione ed altamente performanti completi di accessori. Contestualmente, saranno avviati anche i relativi lavori edili ed impiantistici per l’ammodernamento dei locali dedicati ai due. La prima salaca, delle due previste, sarà realizzata nel piu’ breve tempo possibile consentendo il ritorno dell’A.O.R.N. San Pio nella rete IMA regionale. I pazienti selezionati sul territorio e rientranti ...