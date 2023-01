Dramma nel Casertano | 70enne muore di infarto nel cantiere | era a nero

Leggi su teleclubitalia

(Di martedì 31 gennaio 2023) Anziché essere in pensione era ancora a lavoro. Manlio Iannotta, 70 anni, è stato stroncato da unmentre era impegnato nelle sue mansioni in undi via Tutuni, a Vitulazio, in provincia di Caserta. Vitulazio,a 70 anni in un: lavorava aSull’accaduto indagano i carabinieri della Compagnia di Capua. L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.