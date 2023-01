Donzelli | La mafia usa Cospito sul 41 bis e la sinistra lo incoraggia E scoppia la bagarre in Aula

(Di martedì 31 gennaio 2023) AGI - "I mafiosi hanno il terrore non del carcere ma del 41 bis. Lo Stato fino a ora non ha cambiato idea. Ma c'è una nuova strada che lasta tentando per far cedere lo Stato sul 41 bis. Ed è un nuovo personaggio, un influencer, che sta utilizzando questo strumento". Così Giovanni(FdI) intervenendo indurante il dibattito sulla proposta di legge che istituisce la commissione d'inchiesta Antiha citato le parole attribuite all'anarchico al 41 bis da Repubblica. "Il 28 dicembre del 2022ha avuto un confronto con un boss della 'ndrangheta che lo ha esortato ad andare avanti" nella sua campagna, ha affermato, citando anche altri dialoghi cheavrebbe avuto con altri mafiosi. "E- ha aggiunto ...

