Donzelli FdI “La mafia usa Cospito contro il 41bis | la sinistra sta con lo Stato o con terroristi e la mafia?

(Di martedì 31 gennaio 2023) Bagarre nell'Aula della Camera dopo che GiovanniFdi cita parti delle affermazioni di Alfredoriportate dal quotidiano Repubblica in relazione al 41 bis “viene usato dallaper far abolire il, lo dice lui stesso al quotidiano Repubblica: la sua intenzione è far cedere losul” ha dettoche ha aggiunto “"è un terrorista e lo rivendicava con orgoglio dal carcere. È uno strumento della, non solo perché lo dice. Dai documenti che si trovano al Ministero della Giustizia, Francesco Di Maio del clan dei casalesi diceva, incontrando: 'Pezzetto dopo pezzetto si arriverà al ...

Per'la mafia sta utilizzando il terrorista Cospito, un influencer, per far cedere la mafia sul 41 Bis'. Poi il passaggio che fa infuriare la sinistra. Prima l'esponente dicita in aula ...Movimento 5 stelle a due velocità nel dibattito seguito alle parole di Giovanni) contro il Pd sul 41 bis.ha ricordato la visita in carcere di quattro deputati del Pd (Debora Derracchiani, Silvio Lai, Andrea Orlando e Lorenzo Guerini) il 12 gennaio scorso ...

Donzelli: «Cospito influencer sul 41 bis. La sinistra sta con lo Stato o con i terroristi» Bagarre alla... Corriere della Sera

Bagarre in Aula alla Camera su Cospito. Donzelli (FdI): "La sinistra sta con lo Stato o coi terroristi". Fur… la Repubblica

Cospito, polemica alla Camera per le frasi di Donzelli (FdI): “Influencer che usa il 41 bis per far… Il Fatto Quotidiano

Caso Cospito, Donzelli (FdI): «La sinistra sta con lo Stato o con terroristi». E in Aula scoppia il caos Corriere TV

Cospito, bagarre alla Camera dopo l’attacco di Donzelli: “Il Pd sta con lo Stato o coi terroristi… Il Fatto Quotidiano

Le parole del deputato di Fratelli d'Italia sull'anarchico: un influencer che usa il 41 bis per far cedere lo Stato, E poi: la sinistra sta con i ...Le parole del deputato di Fratelli d'Italia sull'anarchico: un influencer che usa il 41 bis per far cedere lo Stato, E poi: la sinistra sta con ...