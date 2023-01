Donzelli attacca Pd in aula Che si indigna E contrattacca | chiarire fonte

(Di martedì 31 gennaio 2023) Per alcuni si tratta di uno "scivolone" politico, per altri invece è l'antipasto di una "pericolosa strategia di annientamento degli avversari". Il j'accuse di Giovannioggi a Montecitorio ha ...

... puntano il dito controin qualità di vicepresidente del Copasir: come è venuto in possesso di queste informazioni su Cospito "A questoche usa le parole come i fascisti usavano il ......a tutte le cose che possono dargli visibilità': Pietro Senaldi , ospite di Myrta Merlino a L'Aria che tira su La7, ha commentato così la bagarre alla Camera con protagonisti Giovanni...

Roma, 31 gen. (askanews) - Per alcuni si tratta di uno 'scivolone' politico, per altri invece è l'antipasto di una 'pericolosa strategia ...È un dato di fatto. In questo momento lo Stato è sotto attacco e il Pd finora ha balbettato. Si è parlato per mesi di un sedicente pericolo di estremismo di destra – osserva Donzelli -, in Italia ...