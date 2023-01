Donzelli attacca il Pd. Bagarre alla Camera su Cospito e 41 bis

Leggi su lanotiziagiornale

(Di martedì 31 gennaio 2023)dopo le parole del deputato FdI, Giovannisul casoe il 41 bis. Il deputato di Fratelli d’Italia hato l’anarchico che sta facendo lo sciopero della fame e i parlamentari del Pd che si sono recati in carcere a fargli visita. Il deputato di FdIha accusato quattro parlamentari del Pd di aver incontrato in carcere l’anarchico“I mafiosi hanno il terrore non del carcere ma del 41 bis. Lo Stato fino ad ora non ha cambiato idea. Ma c’è una nuova strada che la mafia sta tentando per far cedere lo Stato sul 41 bis. Ed è un nuovo personaggio, un influencer, che sta utilizzando questo strumento: è il terroristache sta utilizzando la mafia per far cedere lo Stato sul 41 bis” ...