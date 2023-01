Dolomiti Paganella | le idee per vivere San Valentino in quota

Leggi su funweek

(Di martedì 31 gennaio 2023) Il giorno che celebra le coppie si avvicina e la montagna, si sa, è la meta prediletta della stagione invernale. Ora, poi, che sono arrivate anche le tanto attese nevicate, non c’è momento migliore dell’anno per trascorrere qualche giorno in. E l’Altopiano ai piedi delledi Brenta, con i suoi paesaggi avvolgenti, è la destinazione perfetta per chi cerca relax, buon cibo e piste su cui dare sfogo alla passione per gli sport sulla neve. Il territorio didiversifica la sua offerta per incontrare esigenze e desideri dei turisti, con innumerevoli proposte. Ecco, per i palati raffinati, le cene in rifugio al chiaro di luna e per chi ama l’adrenalina i voli in tandem in parapendio. Di seguito 7 proposte per altrettante esperienze romantiche nel Parco Naturale Adamello Brenta. Per le ...