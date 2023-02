Dobbiamo fermare le dittature per salvare l’Europa

Leggi su linkiesta

(Di martedì 31 gennaio 2023) «Lenon hanno limiti geografici. Se non vengono fermate si diffondono», mi dice Svitlana Tsikhanouskaya, premio Sakharov nel 2020 e candidata al Nobel per la Pace, mentre è al vertice di Davos. Lei che si oppone da anni alla feroce dittatura di Alexander Lukashenko in Bielorussia, l’ultimo dittatore certificato del vecchio continente, si trova all’interno di un delicato dominus geopolitico. La quarantenne, leader del governo democratico in esilio, si trova a tenere i fili dell’opposizione al maggiore alleato di Vladimir Putin. Incassato il sostegno del presidente americano Joe Biden, incontrato a più riprese dal luglio del 2021, in esclusiva racconta come i quarantacinquemila soldati bielorussi possano diventare potenzialmente disertori pronti a unirsi alla resistenza ucraina e di quanto il futuro della democrazia in Europa e la stabilità economica passa ...