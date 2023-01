Dirotta l’ambulanza e minaccia l’equipaggio | denunciato dai Carabinieri

Leggi su anteprima24

(Di martedì 31 gennaio 2023) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – Hato un’ambulanza e hatoperché pretendeva i soccorsi per il padre. E’ accaduto ieri sera, nel quartiere Scampia di Napoli, dove un 25enne è stato. Secondo quanto ricostruito daiera diretta al civico 25 di via Luigi Pareyson. Arrivata quasi a destinazione un’auto ha affiancato il veicolo d’emergenza. Il 25enne alla guida, con tono aggressivo, ha chiesto aldi seguirlo. Ritenendo che potesse essere un parente della persona che aveva chiesto i soccorsi, i sanitari hanno seguito quell’auto per alcune centinaia di metri per poi rendersi conto di aver raggiunto un indirizzo diverso da quello segnalato dal centralino. Si sono ritrovati in Via Labriola, ai piedi ...