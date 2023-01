Dino Giarrusso nel Pd | battibecco social tra Vittorio Gassman e Ricky Tognazzi | “Lo conosco | felice della notizia”

(Di martedì 31 gennaio 2023) Il discusso – e travagliato – ingresso dinel Partito democratico fa litigare Alessandron esui: il figlio diaveva scritto un tweet polemico per lamentare l’entrata tra i dem dell’ex “iena” e M5s che in passato aveva assunto posizioni particolarmente dure verso il Nazareno. “Non vi voto MAI più”, aveva scritto, aggiungendo ancora: “Andassero a fare in c**o”. “Un partito che continua a essere ‘riempito’ di individui che non sono richiesti – ha spiegato l’attore – e che nulla hanno a che fare con l’idea iniziale. Un continuo cavallo di Troia lontano dai problemi reali e dal futuro delle nuove generazioni”. Di segno opposto la reazione di, che manda anche una frecciata ...

Last but not least: l'eurodeputatofresco di adesione al Pd, un ingresso che sta facendo parecchio discutere e che sta creando più di un mal di pancia all'interno dei dem. CONTINUA A ...NEL 2013 PER RODOTA PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1. ATTENTO PD, LE IENE ARRIVANO QUANDO C'È UN CADAVERE DA SPOLPARE Dal 'Foglio' Al direttore - Caro Cerasa, torna D'Alema, arriva ...

L’attore con un tweet si spende a favore dell’eurodeputato ex M5S: «È una gran brava persona. Se torna a sinistra, mentre altri se ne vanno, ne sono felice» ...Nel Partito democratico si allarga la polemica sui nuovi ingressi degli ex pentastellati. L’annuncio dell’eurodeputato Dino Giarrusso alla convention milanese di Stefano Bonaccini ha scatenato le cont ...