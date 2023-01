Diffidati Inter-Atalanta | giocatori di Gasperini a rischio squalifica per eventuale semifinale andata

Cartellino giallo ad Alex Sandro nel corso della gara di Coppa Italia tra Juventusdel 2021:... Da lì in poi, il range di sanzioni necessarie per ritrovarsi tra idiminuisce ...... la Roma cerca l'aggancio all', prima inseguitrice del capolista. Al Maradona per i ... Squalificato Celik, tretra le file romaniste: Cristante, Mancini, Smalling. Col rientro di ...

Tutti gli squalificati, i diffidati e gli infortunati della Serie A 90min IT

Diffidati Inter-Atalanta: gli uomini di Inzaghi a rischio squalifica in ... SPORTFACE.IT

Coppa Italia, quarti di finale: i calciatori diffidati e squalificati Inter-News.it

Diffidati Inter-Atalanta, giocatori di Gasperini a rischio squalifica per ... SPORTFACE.IT

Supercoppa Italiana 2023: diffidati e squalificati di Milan-Inter Goal Italia

Inter contro Atalanta ai quarti di finale di Coppa Italia ... Per il penultimo passo, è da valutare anche la situazione dei diffidati. In casa interista però c’è un solo diffidato: si tratta di ...Dopo aver chiuso il girone d'andata ad un solo punto dal secondo posto, la Roma cerca l'aggancio all'Inter, prima inseguitrice del Napoli capolista. Al Maradona per i giallorossi arriva il ...