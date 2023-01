Diete e bugie | il vademecum di Andreetta per districarsi tra i più famosi regimi alimentari | “Li ho provati tutti sulla mia pelle”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 31 gennaio 2023) Si può vivere oltre cent’anni in buona salute eliminando dalla dieta carboidrati e latticini? Davvero l’insulina che viene somministrata ai diabetici è un vezzo di cui si può fare a meno? E ancora, si possono sconfiggere i tumori smettendo di farsi abbindolare dalle lobby farmaceutiche? Oppure, davvero l’impero romano è caduto a causa dell’avvento dei cereali? Da oggi in libreria e ingli store online per la casa editrice Paper First (16,00 euro),di Massimiliano. Armandosi di faccia tosta e gastroprotettore,cerca di rispondere a queste e a molte altre domande, compiendo un viaggio nei gangli più profondi, allucinanti e distopici delle teorie più stravaganti in fatto di alimentazione, e lo fa scendendo in prima linea. Ecco allora che lo accompagneremo mentre si ...