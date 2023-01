Diesel attenzione Nuove embargo in arrivo

Leggi su formatonews

(Di martedì 31 gennaio 2023) Il 5 febbraio sta arrivando ed è il giorno in cui scatterà l’per l’importazione di prodotti petroliferi lavorati da Mosca. La data fatidica del 5 febbraio è molto importante. A questo punto bisogna citare un aspetto molto importante ossia un’allerta di prezzo che riguarda il prodotto delche adesso è schizzato a un valore che si aggira sui 1,9 euro al litro per quanto riguarda le stazioni di servizio italiane. La cifra è arrivata a un valore di 2,5 euro in certe città italiane. Va specificato che quello che accadrà prossimamente è che l’Europa sospenderà l’importazione di prodotti per un totale di circa un milione di barili al giorno. – FormatonewsQuesta ovviamente non risulta essere assolutamente una sorpresa per il continente Europa. Infatti nel mese di maggio Rystad Energy, think tank norvegese aveva lanciato un ...