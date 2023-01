Detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti | arrestato un 52enne

Leggi su anteprima24

(Di martedì 31 gennaio 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoSalerno – I Carabinieri della Compagnia di Sala Consilina (SA) hannoundi Sassano (SA) perché trovato in possesso di 23 gr. di cocaina, materiale vario per il taglio dello stupefacente, un bilancino di precisione e 750 € in contanti ritenuti provento dello. Una parte dello stupefacente è stato rinvenuto presso l’abitazione del soggetto, un’altra parte si trovava già suddivisa in dosi all’interno della carrozzeria dell’autovettura a lui in uso. L’operazione è stata condotta dai Carabinieri del Norm – Aliquota Operativa – di Sala Consilina, nell’ambito di una mirata attività finalizzata al contrasto dellodi sostanzenel Vallo di Diano. Stante le risultanze investigative raccolte, l’uomo è stato tratto in arresto e tradotto, ...